الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 5 ديسمبر 2023 |
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"جولة شاملة" بين حجار وسفيرة الاتحاد الأوروبي.. وبحثٌ في أوضاع الجنوب

منذ 14 دقيقة
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل

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استقبل وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار على مدى ساعتين، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل، حيث تركّز الحديث حول التطوّرات الأخيرة ميدانيًا في جنوب لبنان، بالإضافة إلى جولة شاملة على كل المشاريع التي يدعمها الاتحاد في لبنان ضمن إطار الحماية الاجتماعيّة والدعم الإنساني للنازحين السوريين.

ولفت حجار خلال الاجتماع إلى “ضرورة إعادة النظر في كيفيّة توجيه هذا الدعم ليصبح أكثر تأثيرًا في المجتمعات المحليّة، من خلال مشاريع تعكس الحاجات الفعليّة، مشروطة بنتائج واقعيّة ومتماهية مع الاستراتيجيات التي أقرّتها الدولة اللبنانية في مختلف القطاعات”، مؤكدًا أن “هذا الأمر يتطلّب مسارًا جديدًا في العلاقة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة والاتحاد الأوروبي، مبنيًا على الحوار وتفعيل قنوات التنسيق الدائم بشكل أكبر”.

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