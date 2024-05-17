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جولة على مخيمات النازحين السوريين في عرسال.. والسبب؟

منذ 8 دقائق
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جال المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، على مخيمات النازحين السوريين في عرسال، يرافقه الطبيب المعتمد في محافظة بعلبك الهرمل علي هزيمة ومحمود ياغي، في حضور النائب ملحم الحجيري، وممثلين عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وعن وزارتي الصحة والبيئة والصليب الأحمر و”اليونيسيف” ومركز عرسال للرعاية الصحية.

وجال الحاضرون على بعض المخيمات واطلعوا على حجم الكارثة الصحية والبيئة في مخيمات النزوح في عرسال. وخضع البعض للفحوصات الطبية.

وانتهت الجولة بلقاء في بلدية عرسال. وعقد لقاء مع فعاليات عرسال الذين أشاروا إلى حجم المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات.

وطالبوا بمعالجة سريعة، متمنين الوصول إلى نتائج مجدية في الأيام المقبلة.

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