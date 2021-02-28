الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة قريبة للراعي لشرح مبادرته في الداخل وفي عواصم القرار وفي الاغتراب

28 - فبراير - 2021
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أفادت مصادر ​بكركي​ لقناة الـLBCI أن “التحرك سيبدأ بشرح المبادرة بالداخل وعواصم القرار والعواصم المعنية بالمبادرة، كما أن هناك مجموعات ستشرح طرح بكركي بالإغتراب اللبناني​”.

وأوضحت المصادر أن “ما طرحه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ يشكل ضوء في قلب النفق الذي لا زال مغلاق منذ اندلاع التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول، وزاد الظلام في 4 آب، ومع بدايات 2021 لا تزال الأمور على ما هي عليه”.

وأكدت المصادر أن “البطريرك الراعي قام بأكثر من مسعى بين ​بعبدا​ و​بيت الوسط​ وميرنا الشالوحي لكنه اصطدم بعدة عوائق، خصوصا أن فئة وازنة اتخذت قرارا بمقاطعة الصرح منذ أكثر من سنة، وبكركي تعتبر أن بعد 27 شباط ليس كما بعده”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الطاقة
    وزارة الطاقة تُحدّد تسعيرة المولّدات الخاصّة لشهر حزيران
    وزير الأشغال علي حمية
    حميه: لم تعد أولويات لبنان ما قبل 2019 هي نفسها اليوم
    سيمون ابي رميا
    ملاحظات من ابي رميا بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموزانة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها