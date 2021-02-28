جولة قريبة للراعي لشرح مبادرته في الداخل وفي عواصم القرار وفي الاغتراب

أفادت مصادر ​بكركي​ لقناة الـLBCI أن “التحرك سيبدأ بشرح المبادرة بالداخل وعواصم القرار والعواصم المعنية بالمبادرة، كما أن هناك مجموعات ستشرح طرح بكركي بالإغتراب اللبناني​”.

وأوضحت المصادر أن “ما طرحه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ يشكل ضوء في قلب النفق الذي لا زال مغلاق منذ اندلاع التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول، وزاد الظلام في 4 آب، ومع بدايات 2021 لا تزال الأمور على ما هي عليه”.

وأكدت المصادر أن “البطريرك الراعي قام بأكثر من مسعى بين ​بعبدا​ و​بيت الوسط​ وميرنا الشالوحي لكنه اصطدم بعدة عوائق، خصوصا أن فئة وازنة اتخذت قرارا بمقاطعة الصرح منذ أكثر من سنة، وبكركي تعتبر أن بعد 27 شباط ليس كما بعده”.