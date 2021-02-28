جولة قريبة للراعي لشرح مبادرته في الداخل وفي عواصم القرار وفي الاغتراب

أفادت مصادر بكركي لقناة الـLBCI أن “التحرك سيبدأ بشرح المبادرة بالداخل وعواصم القرار والعواصم المعنية بالمبادرة، كما أن هناك مجموعات ستشرح طرح بكركي بالإغتراب اللبناني”.
وأوضحت المصادر أن “ما طرحه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يشكل ضوء في قلب النفق الذي لا زال مغلاق منذ اندلاع التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول، وزاد الظلام في 4 آب، ومع بدايات 2021 لا تزال الأمور على ما هي عليه”.
وأكدت المصادر أن “البطريرك الراعي قام بأكثر من مسعى بين بعبدا وبيت الوسط وميرنا الشالوحي لكنه اصطدم بعدة عوائق، خصوصا أن فئة وازنة اتخذت قرارا بمقاطعة الصرح منذ أكثر من سنة، وبكركي تعتبر أن بعد 27 شباط ليس كما بعده”.