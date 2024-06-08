جولة لباسيل على الكتل يبدأها من بكركي

افادت مصادر “الوطني الحر” لـلـ mtv ان “النائب جبران باسيل سيزور بكركي الأحد ثم عين التينة الاثنين ويلتقي الكتل حتى الخميس بما فيها ممثلين عن نواب المعارضة الـ٣٢ في الصيفي.”

واشارت معلومات mtv الى ان أحد مخارج باسيل المحتملة يتمثل بإشراك المعارضة في أسماء المرشحين اذا بقيت رافضة للمشاركة في التشاور على أن تشارك في جلسة الانتخاب التي تليه أي تسويق إسمين أو ثلاثة بين المعارضة والثنائي.

كما افادت بأن” لقاء اللقلوق بين باسيل و”الإعتدال” تناول 3 سيناريوهات رئاسية بحال فشل التوافق: مشهدية التمديد لعون بلا التيار والحزب، deal بين باسيل و”الثنائي” من دون معارضة واتفاق المسيحيين على أسماء تعمل الكتل الوسطية على إيجاد الدعم لها وهذا ما فضّله المجتمعون”.

ولفتت الى حصول “اتفاق بين باسيل و”الإعتدال” على انتظار نتائج جولته وحراك “الإشتراكي” واتصالات ستتم في المحصلة لمحاولة بلورة مخرج وسطي ما”.