الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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جولة لحماية المستهلك.. بيع مياه ملوّثة و3 محاضر ضبط

منذ 6 دقائق
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية في المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والخضر والفاكهة ومحطات المحروقات ومعامل تكرير وبيع المياه في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدات جباع وحاروف وعدشيت والقصيبة وكفرصير وقاقعية الجسر وبلدة برج الملوك والخيام قضاء مرجعيون، وقد سطروا محضري ضبط بحق صاحب معمل بيع مياه لسوء النظافة في بلدة القصيبة، ومحضرًا آخر بحق صاحب باتيسري في النبطية لسلامة الغذاء وتمّ سحب 5 عينات مياه لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها.

كما تم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار لضرورة إلتزامهم القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية مع الإشارة أن المراقب المكلف بالتفتيش والمراقبة في منطقة الخيام- مرجعيون نجا بأعجوبة من القصف الذي إستهدف منطقة سهل الخيام صباح هذا اليوم.

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