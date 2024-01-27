جولة للعميد خطار على مراكز الدفاع المدني الجبلية

جال المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على مراكز الدفاع المدني في أعالي كسروان والمتن، حيث يواصل العناصر العمل دون توقف خلال العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين دون أي تأخير.

والتقى خطار عناصر المراكز المنتشرة في تلك البقعة الجغرافية الممتدة من حراجل الى كفرعقاب مرورا بكفردبيان وبسكنتا، حيث شدد على “ضرورة البقاء على جهوزية تامة لتلبية نداءات الإغاثة لا سيما في ظل الظروف المناخية القاسية خلال فصل الشتاء”، تماهياً مع توجيهات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بهذا الصدد حرصا على تأمين السلامة العامة.

وأعطى توجيهاته للعناصر “بضرورة التحلي دوما بالمناقبية والاندفاع والبقاء الى جانب المواطنين في كافة الظروف لأنهم صمام الأمان الذي يمنح المواطن شعورا بالطمأنينة في أحلك الظروف وأشد الأزمات”.