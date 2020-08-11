جولة لمدير USAID في منطقتي المرفأ ومار مخايل: المساعدات الاميركية ستأتي مباشرة الى الشعب وليس الى الحكومة

جال مدير “الوكالة الاميركية للتنمية الدولية” بالوكالة جان بارسا على رأس وفد، ترافقه السفيرة الاميركية دوروثي شيا في الشوارع المنكوبة في منطقتي المرفأ ومار مخايل.

واطلع على الاضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، وعلى سير عمليات الاغاثة ورفع الركام والانقاض، وتحدث مع المتطوعين للوقوف على حاجاتهم. كما تفقد عددا من المنازل والمحال التجارية المتضررة.

بدأت جولة بارسا والوفد المرافق من أمام خيمة USAID المقابلة للمرفأ، وكان في استقباله رئيس برنامج دعم المجتمع المحلي في لبنان الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الذي يقوم باعمال خطة الانقاذ والجمعيات الشريكة RHELT GUERIAN، رئيس مؤسسة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود والمدير العام لمؤسسة رينيه معوض نبيل معوض،

ثم انطلقوا جميعا الى احد الشوارع السكنية في منطقة المرفأ واطلعوا على سير عمليات رفع الانقاض. وقد حمل بارسا رفشا وبدأ بإزالة بعض الركام بنفسه”، مشيرا الى انه تبرع بالدم اليوم الى الصليب الاحمر كمساهمة رمزية منه في مساعدة جرحى التفجير.

واكد بارسا “ان المساعدات الاميركية ستأتي مباشرة الى الشعب اللبناني والى الجمعيات الاهلية والمدنية والى خلية الازمة الى تعمل على الارض، وليس الى الحكومة، وان معظم تلك المساعدات ستكون مواد طبية سيتم توزيعها على المستشفيات”، كاشفا انه سيتوجه اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال طائرة مساعدات اميركية”. وأعلن انه لن يلتقي اي مسؤول لبناني خلال زيارته بيروت.

واشار بارسا الى ان بلاده “ستستمر في تقديم المساعدات الى الشعب اللبناني كما كانت تفعل دائما في السابق، وانها لن تتأخر في مساعدة المتضررين في بيروت، وان اولوياتها مساعدة الشعب اللبناني”.

بعدها، جال الوفد في شارع مارمخايل وتحدث الى المتطوعين واستمع الى مطالبهم وناقش مع مسؤولي USAID-مكتب بيروت المساعدات التي يحتاجونها. كذلك توقف الوفد مقابل مبنى مؤسسة كهرباء لبنان واطلع على الاضرار التي لحقت به.

من جهتها، أكدت شيا ان بلادها “لن تتوانى عن مساعدة الشعب اللبناني خصوصا بعد الكارثة التي ألمت به.