جولة لمصلحة حماية المستهلك ومحضر ضبط بحقّ محل لبيع الدجاج

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز امن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية، في المؤسسات التجارية الغذائية والإستهلاكية ومحال اللحوم ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية، وكفرجوز، وعبا ورومين، وبلدة مرج الزهور قضاء حاصبيا.

وخلال الجولة سطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب محل دجاج في بلدة رومين لسوء النظافة، فتم إيقافه عن متابعة بيع الدواجن ،ووجه اليه إنذار خطي حتى اصلاح اللازم في مهلة أقصاها ٤ أيام .

كما تابعت الدوريات مهامها بالكشف على باقي المحال وكيل ورصرصة محطات المحروقات والتأكد من الأسعار الصادرة عن الوزارة.