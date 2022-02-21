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جولة لوزارتي الزراعة والاقتصاد في مزارع الشويفات للتأكد من جودة اللحوم

21 - فبراير - 2022
جولة لوزارة الزراعة واللإقتصاد

جولة لوزارة الزراعة واللإقتصاد

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قام المديران العامان لوزارتي الزراعة لويس لحود والاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، يرافقهما رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة يحيى خطار، بجولة مفاجئة في مزارع المواشي والدواجن ومسالخها وبعض نقاط البيع في الشويفات، شملت “مزارع ومسالخ سليمان للمواشي”، “شركة العشي للمواشي”،”الهادي” و”poule d’or” للدواجن، للتأكد من جودة اللحوم الحمر ولحوم الدواجن.

واكد لحود خلال الجولة، أن “مديرية الثروة الحيوانية ودوائرها في المصالح الاقليمية، تقوم بالكشف الدوري على المسالخ والمزارع في كل لبنان لضمانة سلامة المنتوجات وجودتها ولتعزيز سلامة الغذاء والتأكد من الالتزام بتطبيق القرارات التنظيمية والمعايير الصحية لحماية المواطن”، مشيدا ب”احترام المسالخ والمزارع للمعايير والشروط المحددة في القرارات على الرغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.

من جهته، أثنى ابو حيدر على “التعاون القائم بين فرق العمل في وزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة”، مؤكدا “استمرار التنسيق لحماية المستهلك اللبناني”، داعيا “النقابات المعنية الى خفض الأسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”، مؤكدا “استمرار فرق وزارة الاقتصاد والتجارة في كل لبنان بضبط اسعار المواد الغذائية”.

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