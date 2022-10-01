جولة لوزير الزراعة بمناسبة يوم التفاح اللبناني: تأمين برادات بالطاقة الشمسية "أولوية"

بدأ وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​ جولة بمناسبة يوم التفاح اللبناني، استهلها عبر زيارة قام بها الى بلدة اللبوة في محافظة بعلبك الهرمل، حيث عقد لقاء جامعاً ضم رؤساء بلديات في المنطقة وفعاليات ومزارعين في منزل رئيس بلدية اللبوة. وأشار الحاج حسن خلال حديثه الى المشاكل التي يواجهها قطاع التفاح في لبنان، وعلى وجه الخصوص ان هذه المنطقة تزخر بكميات من التفاح ذات النوعيّة الممتازة جداً “ما يعرف بالتفاح التموزي”.

ووضع الحاج حسن الحضور بصورة الجولة التي قام بها في الدول العربية بغية توسيع عمليات التصدير وعلى وجه الخصوص منتج التفاح اللبناني الفاخر، حيث تم الإتفاق على ان تكون الأولوية في الأيام القادمة تأمين البرادات بالطاقة الشمسية من خلال الهيئات المانحة على أن يكون هناك شراكة ما بين البلديات ووزارة الزراعة والهيئات الأهلية بهذا الخصوص.

عيناتا: رأى الحاج حسن من بلدة عيناتا أنه “يمكن للبنان أن يكون شريكا قويا عالميا على صعيد إنتاج التفاح، فطقس لبنان ملائم لزراعة التفاح”.

وتمنى أن “تكون كل الدول الصديقة متعاونة في موضوع تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، وأن توضع التوترات السياسية بين لبنان والسعودية جانبا لتصدير التفاح إلى المملكة”.

ودعا إلى تفكيك عقبات الترانزيت والجمارك مع سوريا والأردن والعراق لتسهيل عملية تصدير التفاح إلى هذه الدول”. وقال: “منتصف تشرين الاول ستبدأ عمليات تفتح أكثر الاسواق بين لبنان والعراق والأردن”.

وشدد على أنه “يجب العمل بالتعاون مع كافة القوى السياسية، لتأمين برادات تفاح تعمل على الطاقة الشمسية اليوم قبل الغد، وعلى أن الدولة ووزارة الزراعة تقفان إلى جانب المزارعين اللبنانيين، وأن المنتجات اللبنانية ترفع اسم لبنان”.

عنجر: كذلك، افتتح وزيرا الزراعة والصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم يوم التفاح اللبناني في عنجر. وأعلن الحاج حسن من ساحة بلدة عنجر في البقاع الاوسط “انه خلال مهلة اسبوعين من الآن ستفتح الاسواق الى الاردن بالكامل في موضوع التفاح”. وذلك بحضور النائب الدكتور بلال الحشيمي، رئيس بلدية عنجر وارتكس خوشيان رؤساء بلديات وفعاليات المنطقة ومزارعين.

وتوجه الحاح حسن بالشكر “لجلالة الملك الأردني والاخوة العراقيين المنفتحين بالكامل على هذا الامر” ،مضيفاً أنه “لدينا بعض التفاصيل المهمة والدقيقة جداً مع الاخوة السوريين، واتحدث عن السوريين لان سوريا تربطنا بها أخوة عربية، هناك اشتباك سياسي في مكان ما لا شك، لكن يجب ان نتحدث مع سوريا ومع السعودية ومع كل دول العالم، لأنه لا عدو لدينا في العالم الا إسرائيل، وبالتالي كل الدول اصدقاء وأحبة. فبالمحبة قادرون على فعل المستحيل”، واعداً” بأننا لن نترك اي جهد في سبيل التفاح و البطاطا والعنب وكل ما من شانه ان بثبت اهلنا وناسنا في كل لبنان”.

واشار الحاح حسن بأنه” عندما نتحدث عن الزراعة انما نتحدث عن هم وطني جامع، وهذه الزراعة الممتدة على مساحات سهل البقاع، إنما هي صورة مصغرة للقطاع الزراعي بشكل عام، اليوم نحتفل بيوم التفاح اللبناني. ولقد نُصحت كثيرا بعدم الدخول في “ورطة” هذا اليوم، كون المزارعون في ازمة، والقضية في الحضيض، لكنني اصرّيت. صحيح ان القضية اليوم في الأرض لكن غدا سنصل الى اقاصي الدنيا، اليوم هناك ازمة شك لكن هذه الازمة ستنتهي”.

وتابع:” اليوم لبنان كله يحتفل بيوم التفاح اللبناني في الشمال وبسكنتا ومشكور سعادة مدير عام وزراة الزراعة بقبوله تمثيل الوزارة وكل المزارعين في تلك المنطقة”.

وعن اللبنانيين الأرمن في بلدة عنجر قال الحاج حسن:” انتم مزروعون هنا في عنجر كسنابل قمح على مسافة واحدة من دمشق. لقد علمتمونا معنى المواطنة فانتم لبنانيون اكتر من اللبنانيين، لأنكم انتميتم بالمطلق الى لبنانكم وانتميتم الى القضية ولم تنسوها ابدا، وكم هو جميل على الشعوب ان لا تنسى قضاياها. فمن عنجر تحية إلى أرمينيا وللشعب الأرميني ومظلومية ارمينيا”.

وتوجه الحاج حسن إلى رئيس البلدية بالقول :” نحن معكم سواء في الأزمة أو في الحل، متمنياً عليه “طرح اي فكرة من شأنها ان تساعد على تثبيت اهلنا في أرضهم ، وأن يكون التواصل معنا بالمباشر”.

بدوره، اشار بوشكيان في كلمته إلى” أننا نحتفل اليوم بمعيّة الصديق الدكتور عباس الحاج حسن بمهرجان التفاح في عنجر، هذه البلدة المشهورة بأنواع من التفاح النادر، ومن حيث المذاق الشهي، تتسابق مع غيرها من القرى والبلدات اللبنانية على التنافس على الجودة والنوعية، ومن المؤكد أنها تحصد الجوائز”.

وتابع:”لا أقول ذلك مستنداً على المثل الشعبي ما حدا بينادي عا زيتاتو عكرين. فالتفاح عندنا معروف وشهي المذاق. يزرع بسواعد مزارعينا المتعلقين بالأرض. ويستحقون ان ينالوا اتعابهم وعرق جبينهم، ولا تذهب غلّة الحصاد للتاجر والموزّع والمصدّر . تحتفل أكثر من منطقة بيوم التفاح، وقبله الكرز، والاجاص، والدراق. وذلك برهان ساطع على خيرات لبنان المتنوّعة والمعطاءة واللذيذة والشهية”.

وتابع:” لبنان غني بموارده الطبيعية والبشرية، وبمياهه الصافية وينابيعه، وتربة أراضيه النموذجية للزراعة. ومن هنا اغتنم المناسبة لأحيّي جهود الصناعيين، وتوجههم إلى الصناعات التكاملية مع المنتجات الزراعية. وسهل البقاع هو حقل الاختبار الأكثر احتضاناً للصناعات الزراعية التكاملية. لبنان وشعبه يتجاوز الصعوبات بسرعة. لبنان ميّاس. لبنان ال basketball

لبنان التفوق والجدارة والكفاءة باحتلال شبابه المناصب الأولى في اكبر الشركات العالمية. لبنان الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والمدرسة والجامعة والمستشفى. لبنان الاغتراب والحنين الى القرية والضيعة والساقية. هذا هو لبنان الذي نريد أن ننقل صورته إلى العالم”.

ونقل رئيس بلدية عنجر في كلمته معاناة” مشكلة التصدير وإيجاد اسواق لا سيما لدول المحيط العربي، ما يلحق الأضرار الفادحة حيث اصبحت كلفة الإنتاج كلها بالدولار ونقداً”.

وتابع:” بالرغم من الخسائر والمعاناة لن نيأس ولن نترك هذه الأرض في عنجر، نقاوم الحرب الإقتصادية المفروضة علينا ، وبالرغم من كل الصعوبات والضغوطات سنبقى صامدون بوجة الرياح، متمسكون بجذورنا ومتعلقون بأرضنا”.

بعلبك: الى ذلك، اعتبر وزير الزراعة أننا “رغم معاناتنا من أزمة كبيرة في القطاع الزراعي وفي كل القطاعات، لكن الصحيح أكثر أنه يجب ان لا نقف عند هذه الأزمة، وبالتالي علينا الاستمرار لأننا محكومين بالأمل والرجاء، وبالتالي لا يمكن لنا في ظل هذه الأزمات التي عصفت بوطننا لبنان منذ زمن بعيد أن نيأس، وقد اثبتت التجارب أننا لم نقف عند أي معضلة، بل على العكس تخطيناها لاننا شعب حي، وشعب يؤمن ان الحياة فقط للأقوياء، وبالتالي يوم التفاح اللبناني اليوم ياتي في هذا الاطار”.

وأضاف: “لا ننكر ان موسم التفاح فيه مشاكل، ولكن واجبنا أن نستمع الى مشاكل الاخوة المزارعين ميدانيا على الأرض، وقد بدأنا جولتنا من بلدة اللبوة ثم انتقلنا إلى دارة رئيس بلدية اليمونة طلال شريف وصولا إلى بلدة عيناتا، قبل توجهنا إلى مجدل عنجر واستكمال الجولة إلى خربة فنافار وجزين وصولا إلى بعقلين”.

واكد في ختام جولته في قضاء بعلبك، برفقة مستشاره الدكتور سالم درويش، رئيس مصلحة بعلبك الهرمل الدكتور محمود عبدالله، رئيس مصلحة جبل لبنان عبود فريحة، رئيس دائرة الثروة الزراعية في مصلحة بعلبك حسام سليمان، ورئيس دائرة التنمية الريفية أنور القزح، ان” الأهم هو الشعور بوجع الناس ومساعدتهم كوزارة زراعة وهيئات وبلديات من خلال توسيع الهامش مع العمل النقابي في سبيل الوصول الى خواتيم إيجابية”.

وقال: “بالنسبة إلى موضوع التفاح وتصدير إنتاجه، فتحنا أسواقا عدة، ونزف البشرى للمزارعين بأن اسواق الأردن ستفتح امام منتوجاتنا في 15 تشرين الأول الجاري، وسيكون التصدير الى كافة المناطق الاردنية وهذا سيريح السوق اللبنانية، وكذلك كان هناك تجاوب إيجابي من الأخوة المصريين، ووعدنا وزير الزراعة العراقي بأن الأسواق العراقية مفتوحة بالكامل أمام المنتوجات اللبنانية. ولا بد ان نتحدث بشكل رسمي مع الأخوة في سوريا لإزالة العقبات أمام الترانزيت، فبالحوار يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية، وما زال لدينا تعثر في بعض الأسواق التي نأمل أن تفتح اليوم قبل الغد أمام المنتوجات اللبنانية، ونحن لا يوجد لدينا أي عدو في هذه الدنيا إلا العدو الإسرائيلي”.

واعلن ان “وزارة الزراعة تتعاطى مع هذا الملف، وتنظر إلى كل لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والجبل والبقاع بمنظار وطني بامتياز، وأدعو كل الأحزاب والقوى السياسية والبلديات والتعاونيات والنقابات والهيئات الوطنية بان تتكامل جهودها لخدمة المزارعين. ونحن كحكومة لبنانية اتخذنا عدة إجراءات منها شراء تفاح محلي بمبلغ لا يقل عن مليون دولار لصالح الجيش والقوى الأمنية، وأيضاً الهيئات المانحة وتحديدا wfc وعدتنا ان تدرس هذا الملف مع روما في سبيل أن يكون هناك شراء لكميات من الفواكه اللبنانية بشكل مستدام لصالح اللاجئين على الأراضي اللبنانية، ونحن نتحدث عن مليون ونصف نازح سوري في لبنان”.

ورأى ان “السياسات التي كانت متبعة منذ بداية الأزمة إلى اليوم مع الهيئات المانحة، كانت تتعاطى بخفر مع هذا الملف، نحن اليوم وصلنا الى مرحلة عدم المسايرة، كل الهيئات المانحة يجب ان تتعاطى مع هذا الملف من خلال استراتيجية وزارة الزراعة. واليوم من الممكن ان نعمل مع الهيئات المانحة مثل donars وال NGOS، ولكن الأساس ان تعمل ضمن استراتجية وزارة الزراعة، لأن هناك مشاريع كثيرة كانت تنفذ في البقاع او الشمال او الجنوب فيها هدر للاموال او إنفاقها في غير مكانها المناسب. يجب أن يكون الحرص على وصول المساعدات التي يدفعها المكلف الأوروبي إلى مستحقيها وأن تصرف في المكان الصحيح”.

وشدد على “ضرورة العمل لفتح أسواق جديدة أمام المنتوجات الزراعية اللبنانية، لا سيما الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي لها أياد بيضاء كثيرة لدعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل الأزمات، وهذه الأزمة السياسية والدبلوماسية يجب أن تنتهي، ونأمل التوسع إلى أسواق باكستان ودول المغرب العربي وغيرها”.

وأكد أن “العمل جار مع الجهات المانحة لتجهيز 100 براد زراعي بالطاقة الشمسية، وإلى أن يكون هناك شراكة بين البلديات والمزارعين”.

وأشار الوزير الحاج حسن إلى أنه “حتى الآن تم تصدير 64 ألف طن من التفاح، منها 50 طنا إلى مصر، و10 ملايين طن إلى الخليج، و4 ملايين طن إلى العراق. وخلال سنة 2019 صدرنا 39 ألف طن، وعام 2020 صدرنا 50 ألف طن، وسنة 2021 ارتفعت الكمية المصدرة إلى 120 ألف طن، ونحن نتوقع أن كمية صادرات التفاح هذا العام لن تقل عن 150 ألف طن”.

بدوره رئيس بلدية عيناتا ميشال نصر رحمة شكر باسم المزارعين وزير الزراعة على” اهتمامه بتصريف موسم التفاح، في ظل الصعوبات التي يواجهها المزارع، وخاصة أن الكثير من التفاح بات مرميا على الأرض، ولا زلنا في خضم الأزمة، وموعد فتح الاسواق في 15 الشهر الجاري هو موعد متأخر للكثير من انواع التفاح التي باتت جاهزة، ونحن كبلدية قمنا بتأمين براد تبريد في عيناتا ضمن طاقة محدودة”.

وقال: “مهمة الوزير ليست سهلة في هذا الظرف الصعب، ونأمل أن يكون هناك عملا مشتركا بين كافة الوزارات المعنية، وأن يكون التفاح من أولويات رئيس الحكومة ووزير الخارجية المعني بفتح علاقات تجارية مع الخارج، لأن يدا واحدة لا تصفق، والطلوب تعاون وتكاتف الجميع لمواجهة الأزمة”.

وأشاد ممثل النائب السابق إميل رحمه، رواد رحمه، بجهود الوزير الحاج حسن، “ووقوفه إلى جانب المزارعين في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان”.