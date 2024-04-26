جولة مشاورات سياسية لبنانية صينية رفيعة المستوى في بكين

أجرى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هانى الشميطلّي على رأس وفد دبلوماسي لبناني جولة من المشاورات السياسية المعمّقة في وزارة الخارجية الصينية في بكين مع نظيره الصيني نائب وزير الخارجية دانغ لي على رأس وفد صيني رفيع المستوى ضمّ كبار المسؤولين العاملين على ملفات منطقة غرب آسيا.

وقد تناول البحث كيفية الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى متقدّم من التعاون في المجالات الحيوية العديدة.

كما جرى التركيز على نهج المزاوجة بين تقوية مؤسّسات الدولة وإصلاحها لتكون المنتجة للسياسات العامة الناجعة، وسلوك مسار تنموي يشكّل رافعة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الاشارة الى انّ جولة المباحثات تلك تأتي ضمن سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى التي كان قد بدأها الشميطلّي لنفس الغاية مع الجمهورية الكورية في سيول ثم مع الجمهورية التركية في أنقرة حاليا مع جمهورية الصين الشعبية في بكين.

يشار الى أنّ وفد لبنان ضمّ الى الامين العام الشميطلّي كل من سفيرة لبنان لدى الصين ميليا جبّور، السكرتير الاول في السفارة منصور شيّا والدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية حمزة جمّول وطنّوس القبعيتي.