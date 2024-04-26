الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة مشاورات سياسية لبنانية صينية رفيعة المستوى في بكين

منذ 34 دقيقة
الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي مع نائب وزير الخارجية الصينية دانغ لي

الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي مع نائب وزير الخارجية الصينية دانغ لي

A A A
طباعة المقال

أجرى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هانى الشميطلّي على رأس وفد دبلوماسي لبناني جولة من المشاورات السياسية المعمّقة في وزارة الخارجية الصينية في بكين مع نظيره الصيني نائب وزير الخارجية دانغ لي على رأس وفد صيني رفيع المستوى ضمّ كبار المسؤولين العاملين على ملفات منطقة غرب آسيا.

وقد تناول البحث كيفية الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى متقدّم من التعاون في المجالات الحيوية العديدة.

كما جرى التركيز على نهج المزاوجة بين تقوية مؤسّسات الدولة وإصلاحها لتكون المنتجة للسياسات العامة الناجعة، وسلوك مسار تنموي يشكّل رافعة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وتجدر الاشارة الى انّ جولة المباحثات تلك تأتي ضمن سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى التي كان قد بدأها الشميطلّي لنفس الغاية مع الجمهورية الكورية في سيول ثم مع الجمهورية التركية في أنقرة حاليا مع جمهورية الصين الشعبية في بكين.

يشار الى أنّ وفد لبنان ضمّ الى الامين العام الشميطلّي كل من سفيرة لبنان لدى الصين ميليا جبّور، السكرتير الاول في السفارة منصور شيّا والدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية حمزة جمّول وطنّوس القبعيتي.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    مولوي يلتقي أيوب: نصرّ على تطبيق القوانين خصوصاً في ملف النفايات
    الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر
    الأب يوسف نصر: مصداقية التربية أصبحت على المحك
    فارس سعيد
    سعيد: سأبقى محامي صيغة لبنان القائمة على العيش المشترك

    الأكثر قراءة

    مستشفى في لبنان
    بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
    كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟
    مطار رفيق الحريري الدولي
    ماذا تفعل طائرة تحمل عبارة "تل أبيب" في مطار رفيق الحريري؟