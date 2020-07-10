جولة مفاجئة لمدير عام الزراعة على مرفأ طرابلس

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جال مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود بشكل مفاجأ على مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في مرفا طرابلس وقد اشرف على كشوفات على منتوجات الزراعية النباتية والحوانية.

وأكد على ضرورة التشدد بتطبيق القرارات التنظيمية والانظمة والقوانين المرعية الاجراء وعلى احترام المواصفات والنوعية حماية للمستهلك اللبناني.

وعقد اجتماع بين لحود ومدير مرفأ طرابلس احمد تامر بحضور رئيس مصلحة زراعة الشمال اقبال زيادة ورئيس مصلحة زراعة عكار طه مصطفى ورئيس مركز الحجر الزراعي نبيل عازار ورئيس الحجر البيطري علاء خليل، تم خلاله الاتفاق على متابعة تعزيز التعاون والتواصل اليومي بين فريق وزارة الزراعة وادارة المرفأ.