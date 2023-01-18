جولة ميدانية في مرفأ بيروت.. ومشاهد خاصة لـ "صوت بيروت انترناشونال"

جال وفد من لجنة الأشغال النيابية، اليوم الأربعاء في مرفأ بيروت حيث التقى الأجهزة المسؤولة، وعاين نقطة “السكانر”، وقد واكب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” هذه الجولة.

ففي مؤتمر صحافيّ، أوضح النائب سجيع عطية أنّ الوفد اطّلع على آلية عمل وإدارة المرفأ، مؤكدًا للدول العربية وكلّ المستوردين أن أي بضاعة تخرج من المرفأ تمرّ عبر “السكانر” بمصداقية عالية.

كذلك شدد على أنّ المرفأ منطقة محافظ عليها أمنيًا بمنتهى الدقة، والجهد الذي يبذل كبير جدًا.

بينما ألقى عطية الضوء على السلبيات التي يعاني منها المرفأ.

بدوره، أشار النائب غسان حاصباني، إلى أنّ المرفأ بحاجة إلى أكثر من 6 أو 8 “سكانر” ليتمكّن من الكشف على الجزء الأكبر من البضائع، لافتًا إلى أنّ الزيارة الميدانية التي أجراها الوفد أكدت أن هناك نقصًا كبيرًا في العديد والعتاد، وهناك بعض الإجراءات الإضافية التي يجب أن تتخذ من أجل تأمين الكشف التام على كلّ البضائع، للحدّ من التهرّب الجمركي والضريبي.

كما حصل “صوت بيروت انترناشونال” على مشاهد خاصة من باحة الكشف في مرفأ بيروت.