جولة ميدانية للمدير العام للدفاع المدني في الجرد الأعلى لتعزيز الجهوزية والتعاون المجتمعي

زار المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش، منطقة الجرد الأعلى – قضاء عاليه، برفقة الوزير السابق والنائب أكرم شهيب، وبدأ جولته بزيارة مقر اتحاد بلديات الجرد الأعلى – بحمدون في بلدة صوفر، حيث استقبله رئيس الاتحاد فادي غريزي إلى جانب رؤساء البلديات وممثلي مراكز الدفاع المدني والعناصر المتطوعين.

وخلال اللقاء، جرى بحث تعزيز قدرات مراكز الدفاع المدني، لا سيما في مجالات الاستجابة السريعة وحماية الثروة الحرجية، بالإضافة إلى تأمين التجهيزات الضرورية لدعم جهوزية المراكز وخدمة المواطنين.

كما لبّى العميد خريش دعوة غداء أقامها الشيخ نديم عبد الخالق بحضور ممثل سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى وشقيقه الشيخ كمال أبي المنى، إلى جانب شخصيات بلدية وروحية بارزة، من بينهم زياد شيا، رئيس اتحاد البلديات فادي غريزي، ووكيل داخلية الجرد الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي جنبلاط غريزي، وممثل مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ حمزة كوكاش.

وفي كلمته، أشاد الشيخ كمال أبي المنى بتفاني عناصر الدفاع المدني، فيما شدد العميد خريش على أن الدفاع المدني جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، وأن التعاون بين البلديات والمرجعيات الروحية يشكل أساساً لحماية الإنسان والبيئة.

واختتم العميد جولته بزيارة دارة شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى، الذي أشاد بالجهود التطويرية التي يقودها العميد لتعزيز أداء المراكز، مثنياً على الشراكة المستمرة بين الدفاع المدني والبلديات والمرجعيات الروحية، والتي تشكل نموذجاً للعمل الوطني المشترك.

وأكد العميد خريش على استمرار المديرية العامة في تقديم خدماتها في جميع المناطق اللبنانية، مع الحرص على تعزيز قيم التعاون والتكافل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.