جولة ميدانية لمحافظ بيروت في عدد من أحياء وشوارع العاصمة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه في اطار الجهود الدائمة للوقوف على حاجات العاصمة ومتابعة شؤون أهالي مدينة بيروت وسكانها، جال محافظ بيروت القاضي مروان عبود في عدد من أحياء وشوارع العاصمة للاطلاع ميدانياً على أوضاعها حيث شملت الجولة بداية في مستشفى الدكتور كمال بخعازي في منطقة كليمنصو.

وانتقل بعدها المحافظ عبود بعدها الى منطقة فردان و الملا وصولاً الى عين المريسة والكورنيش البحري حيث اطلع عن كثب على حال الكورنيش البحري معطياً توجيهاته للدوائر المختصة في بلدية بيروت بإجراء الإصلاحات المطلوبة، كما طلب من فوج الحرس التشدد خلال تسيير الدوريات ومنع اي مخالفة بشكل فوري حفاظاً على السلامة العامة وسلامة المارة ورواد الكورنيش البحري.

كما قام بعدها بجولة داخل مسجد عين المريسة التاريخي واطلع من لجنة المسجد على الاحتياجات الضرورية للمسجد، وقد وعد المحافظ عبود بمتابعة تلك الاحتياجات مع المصالح والدوائر المختصة في بلدية بيروت.