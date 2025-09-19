الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
جونسون: الجيش اللبناني ركيزة لحماية السيادة والوحدة والولايات المتحدة تدعمه

منذ 53 دقيقة
ليزا جونسون

ليزا جونسون

أقامت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان حفل استقبال لمناسبة الذكرى الـ249 لاستقلال بلادها، في “ضبيه مارينا”، بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وعدد من الشخصيات الرسمية والديبلوماسية والاجتماعية.

فقد مثّل وزير الدفاع ميشال منسى رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومثّل النائب فادي علامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما حضر وزير الثقافة غسان سلامة ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام.

وأكّدت السفيرة الأميركية ليزا جونسون في كلمتها التزام واشنطن دعم لبنان “الذي يختار الوحدة بدل الانقسام والاستقرار بدل الصراع”، مشيدةً بدور الجيش اللبناني كحامٍ للسيادة والركيزة الأساسية لمستقبل البلاد.

كما أثنت على الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، معتبرة أنها فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة وتعزيز الاقتصاد، مؤكدة استمرار الشراكة الأميركية مع لبنان من أجل السلام والازدهار.

