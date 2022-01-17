جوني القرم: هناك قرار بمنع انقطاع الاتصالات والإنترنت

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنه من الممنوع أن يحدث انقطاع الانترنت والاتصال وهذا القرار متخذ ولا زال فاعلاً.

واضاف القرم في حديث لـ”عشرين 30″ بأن الانقطاع الذي حصل كان مؤقتاً ولن يصبح واقع الحال، والانقطاع الذي حصل كان مؤقتاً ولن يصبح واقع الحال.

محذرا من أن البيروقراطية قاتلة وموضوع توظيف المحاسب واستحصالنا على ال ٣٥٠ مليار الأساسية لتشغيل القطاع ساهموا بتفاقم الأزمة، الخلل الكبير اليوم هو في الإدارة في الدولة ومنذ سنة 2002 لا يحق لنا التوظيف وموظفي الوزارة يتقاضوا معاشاتهم على سعر ال 1500.

وأشار الوزير إلى ان 64% من ميزانية الوزارة تُصرف على المازوت و10% على المعاشات و3% على الإيجارات وهناك خطة لاستبدال المازوت بالطاقة البديلة ولكن الخطة بحاجة إلى تمويل.

كما لفت إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد هذا الاسبوع للتقرير بموضوع زيادة التعرفة والإضافات ستكون بنسب متفاوتة.

كما أكد على انه، لا نية في خلق الفوضى والأزمة غير مستجدة والأزمة ليست مفتعلة لتبرير زيادة التعرفة.