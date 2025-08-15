الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
جو سلوم: اقرار المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء

منذ دقيقتان
نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم

اعتبر نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، ان “اقرار مجلس الوزراء المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء، في جلسته الاخيرة، بعد أربع سنوات من التأخير على الرغم من مناشداته المتكرّرة حينها، أمر ايجابي جداً، لا بل انتصار للمريض، وهو يصبّ في صالح نوعيّة وجودة الدواء وحماية المريض”، شاكراً لكل من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، هذه الخطوة، وقد سبق وطالب بهذا الموضوع في لقاءات معهما وأبديا كل تجاوب، وكذلك شاكراً لوزير الصحّة الدكتور ركان ناصرالدين اعطاء الموضوع الاولويّة.

واعتبر سلّوم انه “من المهم اختيار اخنصاصيين ذي كفاءات وأخلاقيّات مهنيّة عالية، واستقلاليّة في القرار، لتسلّم مهام الوكالة، لبلوغ المرجو من هذه المؤسسة الحسّاسة والمهمّة جدّاً، اي تسجيل الادوية والمتممات ذات النوعيّة الجيّدة فقط دون سواها، وبكل شفافيّة ومناقبيّة ومراقبتها في الأسواق”، مؤكدا “ضرورة اعادة التدقيق بكل ما تم تسجيله او ادخاله في المراحل السابقة”.

