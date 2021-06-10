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جو سلوم: الدواء متوفّر ولكن في السوق السوداء بأسعار خيالية او خارج الحدود!

10 - يونيو - 2021
صيدلية

صيدلية

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اوضح المرشّح لمركز نقيب الصيادلة جو سلوم ان الصيادلة يعانون اسوة بالمواطن اللبناني ولا بل اكثر وهذا ليس اول اضراب لنا انما ما يميزه هو انه لرفع الصوت عوضاً عن كل مواطن لبناني لا يجد الدواء.

وتابع في حديث اذاعي: ” اضرابنا للمطالبة بترشيد الدعم عن الدواء واولها الادوية ذات الصناعة اللبنانية والجودة العالية ورفضاً لاي منع للاستيراد لاننا مع الاقتصاد الحر ولا نريد مجازر جديدة للصيادلة”.

سلوم اضاف: ” الدواء موجود ولكن يتم ايجاده في السوق السوداء بأسعار خيالية او خارج الحدود اللبنانية علماً ان الدواء يدفعه المواطن اللبناني من جيبه ونحن مطلبنا هو ترشيد الدعم ولا سيما الدواء اللبناني ذات الجودة العالية واعطاؤه للمواطن بكرامة”.

وتابع: “الصيادلة والنقابة جنباً الى جنب ونحن نكمل بعضنا والمهم ان نصل الى تأمين الدواء من دون اذلال المواطن ونتمنى ان تبقى شركاتنا العلمية قائمة وجامعاتنا مفتوحة ولا نريد ان نفقد قدراتنا ولا سيما ان السلطة صماء خرساء تقوم بمصالحها على حساب مصلحة المواطن ولكن علينا اعلاء الصوت لربما ضمائر المسؤولين تعيد التفكير بالوضع الراهن”.

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