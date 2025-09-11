الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
جو صدي: الهيئة الناظمة للكهرباء حجر الأساس لإعادة تنظيم القطاع

منذ 10 ثواني
وزير الطاقة والمياه جو الصدي

أشار وزير الطاقة جو صدي من قصر بعبدا بعد اقرار مجلس الوزراء الهيئة الناظمة للكهرباء، الى إنّ “​الهيئة الناظمة للكهرباء​ التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم هي حجر الأساس لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي ستتولى بعض صلاحيّات الوزير وهذا شيء إيجابي وسيُساعد في تحييد القطاع عن التدخّلات السياسيّة وسيؤمّن الإستمراريّة ويفتح مجال الإستثمار بالطاقة المتجدّدة. وسأفسّر دور الهيئة وكيفيّة التسريع في تفعيلها في مؤتمر صحافي اعقده لاحقا”.

وأضاف: “كان يجب أنّ تُعيّن هذه الهيئة من العام 2002 وكانت بحاجة لتطبيق القانون وهذا ما قمنا به، كما أنّها كانت تحتاج إلى قرار سياسي وهذه الهيئة هي تقنيّة ستراقب وتعطي تراخيص وتساعد في القرار وتسهر على إنتاجيّة قطاع الطاقة”.

وتابع: “عرضت حالة مؤسسة الكهرباء الحالية من ناحية القدرة الإنتاجيّة والجباية والدين، وفسّرت الخطوات المستقبليّة وسنُعالج بالموجود في المدى القصير، والهيئة ستتولّى هذه الأمور بطريقة شفّافة”.

