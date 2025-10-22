جيروزاليم بوست عن مسؤولين: حزب الله تمكن من إعادة تزويد ترسانته بالصواريخ

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين إن حزب الله كثّف في الآونة الأخيرة جهوده لإعادة بناء قدراته العسكرية، بالتوازي مع قرار الحكومة اللبنانية المضي في مسار نزع سلاحه.

وبحسب المصادر، فقد تمكن الحزب من إعادة تسليح نفسه، بما في ذلك تزويد ترسانته بالصواريخ، إلى جانب تجنيد عناصر جديدة واستعادة مواقع وقواعد ميدانية تابعة له.

وأوضحت الصحيفة أن الجزء الأكبر من عمليات إعادة التسليح يجري شمال نهر الليطاني، وليس في المناطق الواقعة جنوبه حتى الحدود الإسرائيلية، وهي منطقة يُفترض أن تبقى خالية من عناصر الحزب وسلاحه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل نحو عام.

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الغربيين قولهم إن الطريق نحو النزع الكامل لسلاح حزب الله ما زال طويلاً، رغم الضغوط السياسية والأمنية المتزايدة.

في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وافقت مطلع الشهر الجاري على تقديم 230 مليون دولار لدعم قوات الأمن اللبنانية، في إطار مساعيها لتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية على حساب نفوذ الحزب.

ووفق وكالة رويترز، يشمل التمويل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوى الأمن الداخلي، على أن يتم الإفراج عنه قبل نهاية السنة المالية الأميركية في 30 سبتمبر، بحسب ما أكده مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس.

وتتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات استمرار تمسك حزب الله بسلاحه، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل.

وكان المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم باراك، قد شدد في تصريحات حديثة على أن نزع سلاح حزب الله شرط أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذراً من أنه “إذا فشلت بيروت في التحرك، فإن الذراع العسكرية لحزب الله ستواجه حتماً مواجهة كبرى مع إسرائيل في لحظة قوة إسرائيل وضعف حزب الله المدعوم من إيران. وبالمقابل، فإن الذراع السياسية للحزب ستواجه عزلة محتملة مع اقتراب الانتخابات المقررة في مايو 2026”.