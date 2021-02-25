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جيري ماهر: صوت بيروت إنترناشونال كانت وستبقى صوت اللبنانيين بوجه منظومة السلاح والفساد

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 5:05 مساءً
جيري ماهر

جيري ماهر

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أكد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر أن “صوت بيروت انترناشونال” لن تقبل بأي إعلامي لا يؤمن بمستقبل أفضل للبنان.

وغرد جيري ماهر  عبر حسابه على توتير، قائلا:

“صوت بيروت إنترناشونال كانت وستبقى صوت اللبنانيين بوجه منظومة السلاح والفساد ولن تتنازل عن هذا المبدأ تحت أي ظرف ولن تقبل بأي إعلامي لا يؤمن بمستقبل أفضل للبنان بعيداً عن المنظومة بكل أشكالها”.

 

 

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