جيري ماهر: لترحيل المؤيدين للنظام السوري فوراً عن الأراضي اللبنانية

أكد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، ورئيس مجلس إدارة “صوت بيروت إنترناشونال” جيري ماهر أن النظام السوري لا يزال يستفيد من خيرات لبنان من خلال تهريب الادوية والمازوت وغيرها ما يعمق الشرخ الاقتصادي ويؤدي على مشاكل كثيرة أخرى.

وقال ماهر في مداخلة عبر “mtv”: “الرسالة واضحة انه لا نريد أن يعود هذا النظام في أي شكل من الأشكال ولا يمكن ان نعطيه كل خيرات لبنان”.

وأضاف: “الاحتلال السوري في لبنان لم ينته بعد واللاجئ يهرب من مصير سياسي وحرب ومجاعة، أما من لا يعانون من هذا النظام فليعودوا إليه لأنهم يشكلون عبءاً على اللبنانيين”.

وطالب ماهر بترحيل المؤيدين للنظام السوري فوراً عن الأراضي اللبنانية.