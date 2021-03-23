جيري ماهر لرئيس الجمهورية: عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها

توجّه المستشار الإعلامي لبهاء الحريري، جيري ماهر بتغريدة، عبر حسابه على تويتر، الى رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال:

إلى الرئيس عون ..

عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها والإساءة لقيادتها من قبل حليفك المسلح في لبنان. بإختصار شديد.. المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لن تقدم أي دعم لمنظومة فاسدة يسيطر عليها حزب مسلح.

إلى الرئيس عون..

عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها و الإساءة لقيادتها من قبل حليفك المسلح في لبنان.

إلى الرئيس عون..

عندما تطلب دعم السعودية عليك أن توقف التدخل بشؤونها والتحريض عليها و الإساءة لقيادتها من قبل حليفك المسلح في لبنان. بإختصار شديد..

المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لن تقدم أي دعم لمنظومة فاسدة يسيطر عليها حزب مسلح. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) March 23, 2021