جيري ماهر: ليس لنا أي دور تخريبي في طرابلس والمنظومة الفاسدة لم تقدم أي شيء لهذه المدينة

اعتبر المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر أن “ما حصل في طرابلس ليس بأمر جديد ومن كرر حصوله اليوم هو من افتعله في المرات السابقة”، لافتاً الى أن “هذه المنظومة الفاسدة لم تقدم أي شي لمدينة طرابلس”.

وفي حديث ضمن برنامج “طوني خليفة” عبر “صوت بيروت انترناشونال” أكد جيري ماهر أننا “لا نتدخّل بالخلافات وليس لنا أي دور تخريبي والتخريب حاصل منذ سنوات في طرابلس وليتحمل مسؤوليته فريق معين موجود في هذه المنطقة ومارس هذا التخريب لسنوات”.

وشدد جيري ماهر أن “المشكلة في طرابلس لا دخل للأخوين بهاء وسعد الحريري فيها”، معتبراً ان “هذه المنظومة هي وحدها التي تتحمل مسؤولية التقصير في لبنان”.