السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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جيري ماهر ينفي الأخبار المتداولة عن تدخل بهاء الحريري بملف مشاهدة المونديال

منذ 38 دقيقة
جيري ماهر

جيري ماهر

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غرد المستشار الإعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري، ورئيس مجلس إدارة “صوت بيروت انترناشونال” جيري ماهر عبر حسابه على “تويتر” كاتباً: “تأمين مشاهدة كأس العالم هو مسؤولية الدولة اللبنانية ومن يحكم البلد ونحن ننفي نفياً قاطعاً ما نشره موقع ليبانون فايلز وعدد من المواقع عن سعي بهاء الحريري لتأمين مشاهدة المونديال والتدخل بهذا الملف”.

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