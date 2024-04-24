جيش الاحتلال: استهدفنا 40 هدفاً جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن طائراته الحربية والمدفعية شنت ضربات على 40 هدفًا يُعتقد أنها تابعة لحزب الله اللبناني في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان، في إطار تصاعد الاشتباكات المتبادلة بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الجيش إن الأهداف شملت مستودعات لتخزين الوسائل القتالية وبنى تحتية.

بدوره، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان قتلوا في الغارات العسكرية الإسرائيلية خلال القتال الدائر عبر الحدود والذي اندلع في أكتوبر تشرين الأول بالتوازي مع حرب غزة.

وكان 18 عسكريا إسرائيليا قد أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال استهداف تجمع عسكري بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان على عبر العرامشة.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان القصف مع الجيش الإسرائيلي، مما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.