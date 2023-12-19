جيش الاحتلال الإسرائيلي: التصعيد مع "حزب الله" يقترب من "حرب شاملة"

حذر المتحدث باللغة الانجليزية باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، من تزايد التصعيد الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان، وقال إنها تقترب أكثر وأكثر من حرب شاملة مع حزب الله، على خلفية حربها في غزة، وفقًا لما نقلت مجلة Newsweek الأميركية في موقعها أمس الإثنين.

وقال كونريكوس أيضًا، إن الحزب “أطلق أكثر من 1000 نوع مختلف من الذخيرة والصواريخ والقذائف والمسيّرات وغيرها على إسرائيل”، منذ 8 أكتوبر الماضي حتى الآن. كما حذر من أنّ “حزب الله، الذي يعرف الجميع أنه وكيل لإيران، يجر لبنان بشكل خطير إلى حرب غير ضرورية يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على الدولة اللبنانية وشعب لبنان”، وفق تعبيره.

كما أعرب المتحدث باسم جيش الاحتلال عن رغبة تل أبيب في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء ما وصفه بالتهديد الذي يشكله حزب الله على الجنود والمدنيين الإسرائيليين على طول الحدود الشمالية، “لكن الجيش سيواصل الاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد من حدودنا بالوسائل المتاحة لنا كجيش”، وفق قوله.

وقال ردًا على سؤال من “نيوزويك” حول مدى قرب “إسرائيل” من حرب شاملة في لبنان، إنه بالنظر إلى حجم الهجمات المستمرة “فبأي حال يمكن أن نكون بها في حرب شاملة مع حزب الله، استنادًا فقط إلى أفعالهم، وعلى انتهاك السيادة الإسرائيلية والخسائر التي سببوها ضد إسرائيل (..) نحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس، والتعليمات الموجهة إلى الجيش هي بالطبع زيادة الاستعداد للتجهز والقدرة على حماية المدنيين الإسرائيليين”.