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جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!

منذ 40 ثانية
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 6:40 مساءً
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

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اعتبر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مناطق مدنية في إسرائيل هو هجوم “إرهابي”، ويخاطر بلبنان كدولة”.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى انه “يجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي ألا يكون مطمئنًا بعقلانية أفعال حزب الله”.

فيما أفادت صحيفة “معاريف” بأن “الجيش الإسرائيلي يستعد لتوجيه “ضربة شديدة” لحزب الله ردا على تصعيد الأخير هجماته اليوم”.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي.

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بانه طُلب من المستوطنين في كريات شمونة واصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ.

ميقاتي

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث وضع “خطة طوارئ لثلاثة أشهر قادمة إذا حصلت أي حرب في لبنان”، مؤكّدًا أننا “لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة”.

ميقاتي شدّد في حديث إلى “الجزيرة”، على أن “لبنان يتمسك بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ويؤكد عليها”، معتبرًا أنّ “الحذر موجود ونأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان”.

وقال: “حزب الله يتصرف بوطنية عالية وأنا مطمئن على عقلانيته، وما يهمني أن يبقى لبنان بعيدًا عن الحرب ونتطلع دائمًا إلى الاستقرار”، طالبًا “من الدول العربية خصوصًا التي لديها علاقات مع إسرائيل الضغط لوقف الاستفزازات في جنوب لبنان”.

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