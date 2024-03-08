جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة.. إليكم آخر التطورات جنوباً

أطلق العدو الإسرائيلي فجرًا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي حتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولاً الى مشارف مدينة صور على الساحل البحري، وأطلق العدو الإسرائيلي ليلاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليلا على منزل في مجدل زون، ما أدى الى تدميره بالكامل، ووقوع إصابات طفيفة في صفوف الاهالي من جراء تناثر الزجاج والحجارة على المنازل المجاورة، بالإضافة الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات. كما أغار على منزل في بلدة رامية، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات وهمية فوق قرى صور وبنت جبيل والزهراني وصيدا.

واستهدف القصف المعادي ليلاً، أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة.

وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية من فوج بلدة المنصوري على إزالة الركام من الطرقات.