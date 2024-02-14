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جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة وحارقة.. إليكم آخر التطورات جنوباً

منذ 28 دقيقة
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن العدو الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق عدداً من القنابل الحارقة لإشعال النار بالأحراج المتاخمة للخط الازرق في أطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب والبستان.

إشارة إلى أن أكثر من ثلثي المنطقة الحرجية ما بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب باتت محروقة حيث قضى العدو الاسرائيلي على الآف من أشجار السنديان والصنوبر والزيتون.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت حلّق الطيران الاستطلاعي المُعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل. وفجر اليوم أطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط مواقعه المتاخمة للخط الازرق ومحيط بركة ريشة وبلدة البستان.

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