الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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حادثة القرنة السوداء.. جورج عطاالله يحذر من التحضير لفتنة ما

منذ 19 ساعة
جورج عطاالله

جورج عطاالله

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علق النائب جورج عطاالله في بيان اليوم على حادثة القرنة السوداء وقال: “آلمنا المصاب الجلل الذي استفاقت عليه مدينة بشري العزيزة حيث امتدت يد الغدر واغتالت من عائلة طوق احد أبنائها كما استشهد شاب آخر من العائلة الكريمة نفسها نتيجة هذه الجريمة الموصوفة ففدى الشهيدان أرض الأجداد بدم الوحدة الوطنية”.

أضاف: “إننا إذ نعزي عائلتي الشهيدين وكل أهالي بشري التعزية المسيحية، نؤكد مجددا أن حل أي مشكلة أو مسألة خلافية عن طريق الإلغاء الجسدي هو أمر مرفوض ومستنكر، ونحذر من أن يكون الهدف من وراء هذا الاغتيال هو التحضير لفتنة ما”.

وختم: “لا بد للأجهزة الأمنية والقضائية من القيام بكل واجباتها بسرعة وحزم، منعا للفتنة وإحقاقا للحق لكي تهدأ النفوس ومنعا للانزلاق الى ما لا تحمد عقباه”.

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