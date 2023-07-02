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حادثة ‎القرنة السوداء.. دعوة من قيادة الجيش إلى اللبنانيين

منذ 15 ساعة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 1 / 7 / 2023 المتعلق بمقتل مواطنَين في منطقة القرنة السوداء، تدعو قيادة الجيش جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق.

كما تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني.

وكانت معلومات “الجديد”، أفادت بأن استخبارات الجيش اللبناني أوقفت شبانًا من الضنية مشتبه بهم بحادثة ‎القرنة السوداء، والتحقيقات جارية معهم.

وإلى ذلك، أفادت معلومات mtv عن توقيف 5 أشخاص من بشري وهم قيد التحقيق.

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