حادثة "فيدرال بنك" تستعجل إعادة هيكلة القطاع المصرفي

عززت حادثة “فيدرال بنك” في منطقة الحمراء أمس، اصرار المصارف على التعجيل في موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي ‏الذي لم يبصر النور على رغم مرور اكثر من سنتين على الانهيار المالي من جهة، وتشديد جمعية المصارف في بيانها الاخير من ‏جهة أخرى، على وجوب تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في اعداد هذا القانون كونها المعني الرئيسي به في ضوء ‏انعكاساته على موظفيها واستمراريتها. ‎

مصادر مالية واقتصادية تكشف لـ”المركزية” عن “اتصالات جارية لوضع موضوع اعادة هيكلة القطاع ضمن الاولويات، لانه لا ‏يحوز ان يستمر هذا الصراع بين المصارف والمودعين خصوصاً ان الجمعية كانت قد طالبت قي ضوء تعقيدات وتقنيات القانون ‏المصرفي، ان يصار الى انشاء محكمة خاصة بالامور المصرفية العالقة على غرار المحكمة الخاصة بالاسواق المالية وان تكون ‏برئاسة قاضٍ ذات خبرة في القوانين المصرفية ومن عضوين متمرّسين في العمل المصرفي، مع العلم ان هذه المواجهة بين القطاع ‏والمودعين لا ناقة للمصارف ولا جمل لانه اذا اعادت السلطة اللبنانية الاموال التي اقترضتها من المصارف يمكن اعادة الاموال الى ‏المودعين”.‎

وتستغرب “ابقاء مشكلة المصارف مجمّدة من دون معرفة مصيرها على رغم تقيّدها بالتعميم الذي فرض عليها زيادة ٢٠في المئة على ‏رأسمالها، لكن لغاية الان لم يبت مصرف لبنان بهذا الموضوع، كما اننا نسمع منذ فترة طويلة عن اعادة ترتيب البيت المصرفي من ‏دون اتخاذ اي قرار بذلك”.

وتتوقع هذه المصادر “صدور قرارات هامة وجريئة في الجمعية العمومية التي ستعقدها جمعية المصارف في نهاية آب الحالي”.