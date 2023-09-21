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حادث أمني ومطاردة على حاجز ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل

منذ 14 دقيقة
ضهر البيدر

ضهر البيدر

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـّــــــــة البلاغ التّالي:

قرابة السّاعة 18،30 من تاريخ 16-09-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ متّجهاً نحو بيروت على متن سيارة نوع “نيسان تيدا” لون أحمر.

وعندما طلب منه العناصر التّوقّف إلى يمين الطريق (قسم التفتيش)، قام بالفرار، فعملت العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمام السّيارة بهدف إيقافها، ما أدّى إلى حدوث ثقوب في إطاراتها، لكنّ المشتبه فيه أكمل طريقه، محاولاً الهروب، فجرت مطاردته إلى أن تمّ توقيفه وضبط السّيّارة، وتبيّن أنّه يُدعى:

– م. ح. (من مواليد عام 1997، سوري)، يوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.

أودع والسّيّارة مخفر ضهر البيدر لاستكمال التحقيق، بإشراف القضاء المختص.

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