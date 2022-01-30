أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن وقوع حادث سير مروع على طريق الزهراني بسبب حفرة كبيرة في وسط الطريق ما أدى إلى جرح خمسة أشخاص. وهرعت إلى المكان فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التابع للإسعاف الرسالي ونقلوا الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

وأفاد احد الشهود العيان عن وقوع حوادث عدة جراء السرعة وعدم الانتباه للحفرة الكبيرة وسط الطريق.

لذلك علت المناشدات للمواطنين بغية توخي الحذر عند سلوك طريق صور الزهراني صيدا بسبب الحفرة الكبيرة. كما مناشدة المسؤولين معالجتها لتلافي مزيد من الحوادث والضحايا.