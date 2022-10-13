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حادث سير مروع... وعدد من الجرحى في صيدا

منذ ساعة واحدة
حادث سير

حادث سير

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سقط ثلاثة جرحى في حادث سير مروع على طريق سيروب شرق مدينة صيدا حيث اصطدمت سيارة بعمود للكهرباء.

ومن جهة اخرى وقع حادث سير بين سيارتين عند الكورنيش البحري لمدينة صيدا، الأولى كيا، والثانية رابيد . ما أدى إلى وقوع جريح يدعى (ف. ع.) من مواليد 1986. وقد عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد على إسعافه ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

وفي حادث ثالث انزلقت دراجة عند البوليفار البحري لمدينة صيدا – مقابل المدينة الصناعية، وأدى الحادث إلى جرح سائق الدراجة (أ.ح.) من مواليد 1993.

وقد أسعف عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد، وتم نقله إلى مستشفى الراعي لتلقي العلاج.

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