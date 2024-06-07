حاصباني: أستبعد أن تتضمن مبادرة قطر اتفاق دوحة جديد

أكّد النائب غسان حاصباني أن “المبادرة القطرية المرتقبة كما مبادرة اللقاء الديمقراطي الرئاسية تأتيان في إطار المساعي المستمرة لمحاولة تذليل العقد والتقدم نحو إتمام الاستحقاق”، مستبعداً أن “تتضمن مبادرة قطر اتفاق دوحة جديدًا او تعديلًا في دستور الطائف”.

وأشار في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى “أن التفاعل في الملف يتمحور حول المرشح الثالث، من دون طرح أي اسم حتى الآن”.

وجدّد تأكيد “رفض القوات الحوار الرسمي لأنه يخرق الدستور ويخلق اعراف وسوابق جديدة وان كان ذلك موقتاً”، مؤكداً أن “القوات مع التشاور بين دورات جلسة انتخابية مفتوحة في مجلس النواب ليبقى ذلك ضمن إطار الدستور”.