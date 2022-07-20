الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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حاصباني: إدارة العمل البلدي في بيروت بإنصاف تمنع الفساد المتستر

منذ 9 دقائق
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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غرد النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”: “إدارة العمل البلدي في بيروت بإنصاف كل أبنائها وإيصال صوتهم ومتابعتهم عن قرب في كل منطقة وحي، لا تتعارض مع العيش المشترك ووحدة بيروت، بل تمنع الفساد المتستر وراء شعارات الوحدة التي لا تمارَس بالفعل في المجلس البلدي المتفكك حالياً”.

وتفاعلت الدعوات لتقسيم بلدية بيروت من قبل نواب القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر ولاسيما بعد تقدم نواب التيار أخيراً اقتراح قانون لهذه الغاية يتبنى تقسيم العاصمة بيروت إلى دائرتين كما هو الحال في قانون الانتخابات النيابية كالآتي: دائرة أولى تضم الأشرفية، الصيفي، الرميل، المدور والمرفأ ذات الأغلبية المسيحية، ودائرة ثانية تضم ميناء الحصن، الباشورة، رأس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط، المزرعة وعين المريسة ذات الأغلبية الإسلامية.

غير أن التوافق المسيحي على مطلب تقسيم بلدية بيروت لم يلق ترحيباً لدى المرجعيات الإسلامية ولا لدى نواب الدائرة الثانية لبيروت، وبدا أن الشق الانمائي يتداخل بالطائفي والسياسي.

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