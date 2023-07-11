حاصباني: اذا استقال نواب حاكم مصرف لبنان سنلاحقهم قضائياً

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، الى أن “نواب الحاكم هم مسؤولون، وعليهم ان يكملوا بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان فالنص القانوني نص على استمرارية مؤسسة مصرف لينان”.

وأعلن حاصباني، في حديث لـ”الجديد”، أن “اذا استقال نواب حاكم مصرف لبنان ولم يقوموا بمسؤولياتهم سنلاحقهم قضائيا”، لافتاً الى أن “نواب الحاكم اليوم عليهم مسؤولية وعليهم إدارة الفراغ كما ينصّ القانون، وكما حصل في الأمن العام لم يُعيّن مدير عام جديد وتسلّم نائب الرئيس في الوكالة والاستحقاق الأهم هو رئاسة الجمهورية”.

وأضاف “الأساس اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكداً أنه “لا مواقف مسبقة بشأن الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي من الدول الغربية أو العربية”.

وكشف حاصباني، أنه “لا أجندة أو تصوّر لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المقبلة، ونعتقد أنها ستكون زيارة استكشافية كما الزيارة السابقة”.