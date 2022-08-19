حاصباني: الدولار الجمركي دليل على عدم وجود خطة إصلاحية متكاملة

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب “غسان حاصباني” أنّ الحكومة اتخذت قرار تحديد سعر الدولار الجمركي بهدف زيادة مداخيل الخزينة على حساب المواطن والنمو الاقتصادي، إلا أن من تداعيات هكذا خطوة هلع داخل الأسواق وارتفاع في الأسعار وتفاقم للأزمة، مضيفاً: “كما انها ستؤثر سلبًا على استعادة النمو. الدولار الجمركي دليل على عدم وجود خطة اصلاحية متكاملة”.

وفي حديث عبر الـmtv، أشار الى ان الموازنة المقترحة وصفت باعتراف الحكومة بالتصحيحية وليس الاصلاحية، وكأن المشكلة حصلت جراء الكورونا وتتطلب تصحيحًا موضعيا فقط، وهذا امر مرفوض، معتبرًا أنّ “المطلوب رؤية واضحة ومقاربة متكاملة من قبل الحكومة لوضع خطة اصلاحية متكاملة، لا اللجوء الى خطوات متفرقة”.

وختم حاصباني: “رفضنا النقاش بأرقام الموازنة لانها لم تعد صالحة بعد مرور ٨ أشهر عليها، وبعد تبديل أسعار الصرف وعدم وجود مقاربة متكاملة، لذا طالبنا بتقديم أرقام متجددة الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة”، لافتًا الى أن الموازنة بشكلها الحالي موازنة دفترية مرفوضة ومقاربتها غير شاملة.