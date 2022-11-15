حاصباني: الرئيس الفارغ أم المفرّغ هو نفسه كالفراغ الرئاسي

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه “لا أريد الدخول في تسميات كون مرشحنا ميشال معوض ولا تحفظات على اشخاص يستوفون الشروط السيادية واليوم هناك اسماء على مسافة واحدة من الجميع واي اسم ياخذ الاكثرية ويستوفي الشروط التي وضعناها بما خض الدستور فهذا امر جيد”.

وقال حاصباني في حديث عبر “LBCI” إننا نريد مرشحاً “عندو ركاب” لا أن يأخذ menu من كل فريق ماذا يريد”.

وأضاف: “يمكن انتخاب رئيس الجمهورية من دون حوار وذلك عبر الذهاب للتصويت وهذه هي الديمقراطية”.

وتابع: “الرئيس الفارغ أم المفرّغ هو نفسه كالفراغ الرئاسي”.