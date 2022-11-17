حاصباني: انتخاب معوّض ليس مستحيلًا

ردّ النائب “غسان حاصباني”، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، تفاؤل القوات بقرب انتخاب النائب “ميشال معوض” رئيسًا للجمهورية من خلال حصوله على 67 صوتًا، إلى “وجود أمل بأن يكون هناك الوعي الكامل لدى قوى المعارضة لتُحدَث التغيير الذي انتُخبت على أساسه”.

وأشار إلى أن “المترددين في الذهاب إلى ترشيح معوض هم من صفوف النواب الجدد، لكن مع الوقت سيتضح لهم أن هذه عملية تغييرية وفرصة حقيقية، وأنه ليس هناك تسويات تحصل، بل احترام للدستور ومقاربة ديموقراطية”.

ورأى أن “ليس هناك استحالة في انتخاب معوّض”، لافتًا إلى أن “الطرف الآخر لديه خلافات في ما بينه ويتلطى وراء ورقة بيضاء وتعطيل النصاب والخروج عن الدستور”، سائلًا: “لماذا لا يتقدمون بمرشحهم لنرى، بحسب الأصوات، أي مرشّح يستطيع تأمين الأكثرية ويربح”؟

إلى ذلك، أكّد أنّ “ما يهمنا هو التفاف القوى التي انتُخبت على أساس تغيير الأمر الواقع في السلطة، فتقرر المسار المستقبلي لانتخاب رئيس الجمهورية”.