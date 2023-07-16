حاصباني: بري انقلب صفحة تلو الأخرى على اتفاق الطّائف

اتّهم النّائب غسان حاصباني رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانقلاب تباعاً صفحة تلو الأخرى على اتفاق الطّائف من خلال اختلاق حوارات موازية واعراف جديدة عند كل استحقاق دستوري، معتبراً ان الحوار اليوم إذا حصل هو بمثابة خطوة إضافية لضرب الطائف.

ورأى حاصباني في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن اجتماع الدوحة غداً ما هو الا قيام فرنسا بواجبها.

ورداً على سؤال حول بيان نواب حاكم مصرف لبنان، أوضح حاصباني ألا منطق تصريف اعمال في المصرف المركزي ولا يمكن لنواب الحاكم التهرب من مسؤولياتهم، أما في حال تخلوا عنها فسيصبحون عرضة للملاحقة.

واذ أكد حاصباني ألا جديد في موقف البرلمان الأوروبي بشأن إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ردّ على موقف الشيخ نعيم قاسم الذي تساءل في خلاله من هو البرلمان الأوروبي، بالقول: “البرلمان الأوروبي هو من دعا الى فرض العقوبات على معرقلي كل من الاستحقاق الرئاسي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت”.