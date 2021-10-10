الأحد 4 ربيع الأول 1443 ﻫ - 10 أكتوبر 2021 |
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حاصباني: حكومات اللون الواحد تتحمّل كامل المسؤولية

منذ ساعتين
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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غرّد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني عبر “تويتر”: “وفق خطة الكهرباء كان يجب وضع ١٨٥٠ ميغاوات قدرة انتاج جديدة في عام ٢٠٢٠ وإنشاء محطات تغويز وإضافة ٣٦٠ ميغاوات عام ٢٠٢١. يعني ٢٢١٠ ميغاوات. حكومات اللون الواحد وقواها السياسية في ٢٠٠٠ و ٢٠٢١ تتحمل كامل المسؤولية، فمن عرقل العمل وعطّل تشكيل الحكومة ورفض اجراء المناقصات وفق الأصول؟”.

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