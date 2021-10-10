حاصباني: حكومات اللون الواحد تتحمّل كامل المسؤولية

غرّد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني عبر “تويتر”: “وفق خطة الكهرباء كان يجب وضع ١٨٥٠ ميغاوات قدرة انتاج جديدة في عام ٢٠٢٠ وإنشاء محطات تغويز وإضافة ٣٦٠ ميغاوات عام ٢٠٢١. يعني ٢٢١٠ ميغاوات. حكومات اللون الواحد وقواها السياسية في ٢٠٠٠ و ٢٠٢١ تتحمل كامل المسؤولية، فمن عرقل العمل وعطّل تشكيل الحكومة ورفض اجراء المناقصات وفق الأصول؟”.

بحسب خطة الكهرباء كان يجب وضع ١٨٥٠ ميغاوات قدرة انتاج جديدة في عام ٢٠٢٠ وإنشاء محطات تغويز وإضافة ٣٦٠ ميغاوات عام ٢٠٢١. يعني ٢٢١٠ ميغاوات. حكومات اللون الواحد وقواها السياسية في ٢٠٠٠ و ٢٠٢١ تتحمل كامل المسؤولية، فمن عرقل العمل وعطل تشكيل الحكومة ورفض اجراء المناقصات بحسب الأصول؟ pic.twitter.com/WOEAMhMBiT — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) October 10, 2021