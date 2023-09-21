حاصباني ردًا على ميقاتي: الحكومة لم تُنجز مشاريع القوانين الإصلاحيّة

رد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني على المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الاستحقاق الرئاسي، متمنيًا أن يبقى ميقاتي، انطلاقًا من موقعه الرسمي، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وألا يتبنى وجهة نظر تشكل انقسامًا واسعًا لجهة تبنيه مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية.

وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، سأل: “هل يقبل الرئيس ميقاتي بطاولة حوار تعالج مسألة تأليف الحكومة عندما يتعذر تأليفها بسبب الممانعة ودورها”؟

واستغرب حاصباني اتهام القوى المسيحية بعرقلة الإصلاحات المطلوبة للتعافي من خلال عدم التشريع، بخاصة أن الحكومة لم تتمكن من إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة كافة لتطبيق الخطط المطروحة من قبلها، ولم تتمكن من ترجمة اتفاقها الأولي مع صندوق النقد إلى نصوص حتى الآن، بخاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والإنتظام المالي، كما لم تقم الحكومة بأية خطوة إصلاحية لتخفيف الإخفاقات في القطاع العام مثل ضبط الحدود والالتزام الضريبي في كافة المناطق وتطبيق الإصلاحات في الكهرباء والاتصالات والمرافىء وغيرها، بل عمدت إلى اقتراح زيادات في الضرائب تقع على عاتق الفئات الملتزمة فقط.