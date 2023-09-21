الخميس 6 ربيع الأول 1445 ﻫ - 21 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاصباني ردًا على ميقاتي: الحكومة لم تُنجز مشاريع القوانين الإصلاحيّة

منذ 5 دقائق
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

A A A
طباعة المقال

رد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني على المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الاستحقاق الرئاسي، متمنيًا أن يبقى ميقاتي، انطلاقًا من موقعه الرسمي، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وألا يتبنى وجهة نظر تشكل انقسامًا واسعًا لجهة تبنيه مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية.

وفي حديث لصحيفة “نداء الوطن”، سأل: “هل يقبل الرئيس ميقاتي بطاولة حوار تعالج مسألة تأليف الحكومة عندما يتعذر تأليفها بسبب الممانعة ودورها”؟

واستغرب حاصباني اتهام القوى المسيحية بعرقلة الإصلاحات المطلوبة للتعافي من خلال عدم التشريع، بخاصة أن الحكومة لم تتمكن من إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة كافة لتطبيق الخطط المطروحة من قبلها، ولم تتمكن من ترجمة اتفاقها الأولي مع صندوق النقد إلى نصوص حتى الآن، بخاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والإنتظام المالي، كما لم تقم الحكومة بأية خطوة إصلاحية لتخفيف الإخفاقات في القطاع العام مثل ضبط الحدود والالتزام الضريبي في كافة المناطق وتطبيق الإصلاحات في الكهرباء والاتصالات والمرافىء وغيرها، بل عمدت إلى اقتراح زيادات في الضرائب تقع على عاتق الفئات الملتزمة فقط.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية
    توضيح من "التربية" حول "دمج" التلامذة السوريين مع اللبنانيين
    النائب أديب عبد المسيح
    عبد المسيح يُحذّر من "خطر داهم" على لبنان
    زياد الحواط
    الحواط: لبنان لم يعد يحتمل سياسة "صندوق البريد"

    الأكثر قراءة

    كويكب يقترب من الأرض
    قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
    أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!