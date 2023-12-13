حاصباني: عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية "أمر يثير الشكوك"

اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القويّة” النائب غسان حاصباني، اليوم الاربعاء، أنه “كان لدى الحكومة الوقت الكافي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، اعتبر أن “عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية أمر يثير الشكوك، وكان بالإمكان تفاديه لو انعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.

وأضاف، “التمديد في الحكومة لمدة ستة أشهر للعماد عون يعرّض الجيش للضغوط”.

وأشار إلى أن “موقف القوات اللبنانية من المشاركة في الجلسة التشريعية غداً الخميس، ستصدر تباعاً بالتنسيق مع أطراف المعارضة”.

وقال: “هناك ضغط يمارس علينا كي لا نحضر الجلسة التشريعية ما سيؤدي إلى تطييرها والذهاب بقرار التمديد إلى الطعن”.

وأكد حاصباني أن “القوات تجري اتصالات مع جهات عدة للوصول الى النتيجة المرجوة في شأن قيادة الجيش”.