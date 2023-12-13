الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاصباني: عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية "أمر يثير الشكوك"

منذ 12 دقيقة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القويّة” النائب غسان حاصباني، اليوم الاربعاء، أنه “كان لدى الحكومة الوقت الكافي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون”.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، اعتبر أن “عقد جلسة مجلس الوزراء بالتوازي مع الجلسة النيابية أمر يثير الشكوك، وكان بالإمكان تفاديه لو انعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.

وأضاف، “التمديد في الحكومة لمدة ستة أشهر للعماد عون يعرّض الجيش للضغوط”.

وأشار إلى أن “موقف القوات اللبنانية من المشاركة في الجلسة التشريعية غداً الخميس، ستصدر تباعاً بالتنسيق مع أطراف المعارضة”.

وقال: “هناك ضغط يمارس علينا كي لا نحضر الجلسة التشريعية ما سيؤدي إلى تطييرها والذهاب بقرار التمديد إلى الطعن”.

وأكد حاصباني أن “القوات تجري اتصالات مع جهات عدة للوصول الى النتيجة المرجوة في شأن قيادة الجيش”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نديم الجميل
    الجميّل في معراب لتنسيق الموقف بشأن الجلسة التشريعية
    ناصر ياسين
    ياسين مثّل ميقاتي في منتدى الدوحة وبحث سبل التعاون مع وزيري البيئة والبلديات
    طقس لبنان
    كتل هوائية رطبة تؤثّر على لبنان.. كيف سيكون الطقس في الأيام القادمة؟

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    غزة تحت النار
    تصريحات مفاجئة للرئيس الأمريكي حول خلافات مع نتنياهو!