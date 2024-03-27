حاصباني: لتصحيح الخلل بتوزيع السقوف المالية على المستشفيات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني بعد مشاركته في لجنة المال والموازنة “ناقشنا موضوع توزيع السقوف المالية للمستشفيات، وكان لدينا معارك كثيرة حول آليات عملية لتحديد السقوف المالية لتوزيعها بشكل علمي وعادل”. وتابع “التوزيع كان يحصل بطريقة سياسية وما يزال، كما سمعنا ان هناك تدخلات سياسية لعرقلة السقوف المالية وحاولنا القيام بأمور اخرى لايصال السقوف المالية للمستشفيات.

الاشكالية اليوم الخلل في السقوف وفي تقديم الخدمات في مستشفيات اكثر من الاخرى، وهذا ما تستند اليه وزارة الصحة. ما يضطر المريض للانتقال الى اماكن بعيدة او الى مستشفى اكبر لديه تغطية للعمليات”.

وختم “طالبنا من وزير الصحة بان يقوم بتصحيح هذا الخلل، لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة، وبالاجحاف بحق المرض لان السقوف لم توزع بطريقة علمية وكافية”