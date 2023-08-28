الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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حاصباني: لتفعيل دور الجيش في الجنوب

منذ ساعة واحدة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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اعتبر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنّ “تفعيل دور الجيش في الجنوب خطوة في هذا الملف، بوجود اليونيفيل أو عدم وجودها”.

وأضاف في تصريح عبر “لبنان الكبير”، أنّه “من الضروري أن يكون للجيش سلطة على الأراضي اللبنانية كافة، ولسنا بحاجة إلى انتظار الأمم المتحدة في هذا الأمر البديهي”.

حاصباني لفت إلى أنّه “لو أنّ هذا الأمر منفّذ لما كنا بحاجة إلى البحث الآن، لأنّ الجيش عندها يكون حكمًا موجودًا في دوريات اليونيفيل، وعندما نشدد على مؤازرة الجيش كأننا نقول إن هناك مناطق لا يتواجد فيها، وهذا منافٍ لمبدأ السيادة”.

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