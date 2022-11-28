حاصباني: لسنا بوارد تقديم أسماء متتالية للرئاسة

أكد النائب غسان حاصباني أننا “لسنا بوارد تقديم أسماء متتالية لرئاسة الجمهورية ليختار منها الفريق الآخر، وإذا كانت هناك نية لانتخاب رئيس فليتم وضع الأسماء في جلسات الانتخاب”.

ورأى في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن “النائب ميشال معوض عليه إجماع من عدد كبير من ممثلي المعارضة في المجلس وليس مرشح فئة واحدة”.

وشدد على أن “زيارة وفد الكونغرس الأميركي هي استطلاعية لتبيان بعض الأمور وذلك في إطار السياسة الأميركية تجاه لبنان، وخصوصا أن واشنطن شريك أساسي في صندوق النقد الدولي”.

ولفت إلى أنّ “موقفنا واضح بأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وينطبق عليها النطاق الضيق لتصريف الأعمال ولا يمكن أن تجتمع إلا في حال الكوارث الكبرى”.